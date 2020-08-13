Премьер Словении призвал провести новые выборы в Белоруссии

Премьер-министр Словении Янез Янша призвал провести новые президентские выборы в Белоруссии в присутствии международных наблюдателей.

Об этом он сказал во время пресс-конференции по итогам переговоров с госсекретарём США Майком Помпео.

«Я считаю возможным лишь мирное разрешение текущего кризиса в Белоруссии. Необходимо провести новые выборы при серьёзном присутствии международных наблюдателей», — цитирует Яншу ТАСС.

Ранее Помпео назвал несвободными и несправедливыми выборы в Белоруссии.

Он призвал белорусские власти воздержаться от насилия и разрешить гражданам «участвовать в мирных собраниях».

12 августа все кандидаты в президенты Белоруссии, кроме Александра Лукашенко, оспорили результаты выборов главы государства в ЦИК республики.

10 августа ЦИК Белоруссии обнародовала предварительные итоги выборов президента республики, согласно которым действующий президент Александр Лукашенко набирает 80,23% голосов.