Премьер Словении призвал провести новые выборы в Белоруссии

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Премьер-министр Словении Янез Янша призвал провести новые президентские выборы в Белоруссии в присутствии международных наблюдателей.
Премьер Словении призвал провести новые выборы в Белоруссии
  • Reuters

Об этом он сказал во время пресс-конференции по итогам переговоров с госсекретарём США Майком Помпео.

«Я считаю возможным лишь мирное разрешение текущего кризиса в Белоруссии. Необходимо провести новые выборы при серьёзном присутствии международных наблюдателей», — цитирует Яншу ТАСС.

Ранее Помпео назвал несвободными и несправедливыми выборы в Белоруссии.

Он призвал белорусские власти воздержаться от насилия и разрешить гражданам «участвовать в мирных собраниях».

12 августа все кандидаты в президенты Белоруссии, кроме Александра Лукашенко, оспорили результаты выборов главы государства в ЦИК республики.

10 августа ЦИК Белоруссии обнародовала предварительные итоги выборов президента республики, согласно которым действующий президент Александр Лукашенко набирает 80,23% голосов.

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