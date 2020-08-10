Помпео назвал несвободными и несправедливыми выборы в Белоруссии

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Госсекретарь США Майк Помпео назвал несвободными и несправедливыми выборы в Белоруссии. Он призвал белорусские власти воздержаться от насилия и разрешить гражданам «участвовать в мирных собраниях».
Помпео назвал несвободными и несправедливыми выборы в Белоруссии
  • Reuters
  • © Andrew Harnik

«Мы решительно осуждаем насилие против протестующих и задержание сторонников оппозиции, как и блокирование интернета для препятствования распространению белорусскими гражданами информации о выборах и демонстрациях», — говорится в заявлении Помпео.

По его словам, США «поддерживают независимость и суверенитет Белоруссии» и стремление белорусского народа к демократическому и процветающему будущему.

9 августа после президентских выборов в Белоруссии акции протеста прошли в 33 населённых пунктах страны, пострадали 39 силовиков и 50 гражданских лиц. Также сообщалось о задержании около 3 тыс. человек.

Следственный комитет республики возбудил 21 уголовное дело по фактам массовых беспорядков.

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