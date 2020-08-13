В США не исключили введения санкций в отношении Белоруссии

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Госсекретарь США Майк Помпео не исключил введения санкций в отношении Белоруссии после проведения выборов белорусского президента.

В тексте, который опубликован на сайте Госдепа, Помпео отмечает, что США были «глубоко разочарованы тем фактом, что выборы не были свободными и справедливыми».

Госсекретарь заявил, что при рассмотрении возможных санкций важно определить критерии.

«Что, по нашему мнению, мы можем сделать, не только односторонне как Соединённые Штаты, но в многостороннем формате, чтобы добиться хорошего результата для народа Белоруссии— вне зависимости от того, будут ли это санкции или решения о поставках нефтепродуктов», — заявил он.

Ранее Помпео назвал ситуацию в Белоруссии трагедией.

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