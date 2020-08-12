Помпео назвал ситуацию в Белоруссии трагедией
- Reuters
«Это трагедия», — приводит ТАСС слова Помпео в интервью Чешскому телевидению.
По его словам, белорусские выборы не были справедливыми и свободными.
Он добавил, что для белорусов нужно обеспечить как можно более хорошие условия.
Ранее лидер Франции Эммануэль Макрон в телефонной беседе с российским коллегой Владимиром Путиным выразил серьёзную озабоченность ситуацией в Белоруссии после президентских выборов и призвал все стороны вернуться на путь диалога.