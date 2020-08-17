Глава НАТО заявил, что альянс поддерживает суверенитет Белоруссии

Короткая ссылка
Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не представляет угрозы для Белоруссии, поддерживает ее независимость и суверенитет.
Глава НАТО заявил, что альянс поддерживает суверенитет Белоруссии
  • Reuters

«НАТО не представляет угрозы для Белоруссии и не наращивает своего присутствия в регионе. Мы остаёмся бдительными, ограничиваемся обороной и готовы сдерживать любую агрессию против союзников по НАТО. Мы поддерживаем суверенную и независимую Белоруссию», — приводит РИА Новости заявление Столтенберга.

Накануне Лукашенко заявил о войсках НАТО, наращивающих военную мощь на границах страны: «Натовские войска лязгают гусеницами у наших ворот. Идёт наращивание военной мощи у западных границ».

В НАТО заявили, что не наращивают военное присутствие в Восточной Европе, но внимательно следят за ситуацией в Белоруссии. 

17 августа Лукашенко заявил, что они с российским лидером Владимиром Путиным «одного мнения» о «заварушке» вокруг Белоруссии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить