Глава НАТО заявил, что альянс поддерживает суверенитет Белоруссии
- Reuters
«НАТО не представляет угрозы для Белоруссии и не наращивает своего присутствия в регионе. Мы остаёмся бдительными, ограничиваемся обороной и готовы сдерживать любую агрессию против союзников по НАТО. Мы поддерживаем суверенную и независимую Белоруссию», — приводит РИА Новости заявление Столтенберга.
Накануне Лукашенко заявил о войсках НАТО, наращивающих военную мощь на границах страны: «Натовские войска лязгают гусеницами у наших ворот. Идёт наращивание военной мощи у западных границ».
В НАТО заявили, что не наращивают военное присутствие в Восточной Европе, но внимательно следят за ситуацией в Белоруссии.
17 августа Лукашенко заявил, что они с российским лидером Владимиром Путиным «одного мнения» о «заварушке» вокруг Белоруссии.