Лукашенко: мы с Путиным одного мнения о «заварушке» вокруг Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что они с российским лидером Владимиром Путиным «одного мнения» о «заварушке» вокруг Белоруссии.

«Мы видим, что лязгают гусеницами. Я же вижу. И вовремя выбрали момент. Они просто сегодня спровоцировали эту обстановку, чтобы мы оттянули своих военных на внутренние действия. Кто сегодня может гарантировать, что те силы, которые подтягиваются извне, они до нас безразличны? Да нет, мы с Путиным одного мнения, что всё там — заварушка эта — не напрасно», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.

Накануне Лукашенко заявил о войсках НАТО, наращивающих военную мощь на границах страны: «Натовские войска лязгают гусеницами у наших ворот. Идёт наращивание военной мощи у западных границ».

В НАТО заявили, что не наращивают военное присутствие в Восточной Европе, но внимательно следят за ситуацией в Белоруссии.