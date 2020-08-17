Трамп назвал ужасной ситуацию в Белоруссии

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Американский лидер Дональд Трамп назвал ситуацию в Белоруссии ужасной. По его словам, США внимательно следят за происходящим в республике.
Трамп назвал ужасной ситуацию в Белоруссии
  • Reuters

«Да, это ужасно. Это ужасная ситуация в Белоруссии. Мы будем следить за ней очень пристально», — сказал Трамп журналистам.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что перевыборов в Белоруссии не будет. По его словам, страна погибнет как государство, если согласится на проведение повторных выборов.

При этом депутаты Европарламента не признали итоги президентских выборов в Белоруссии и объявили Александра Лукашенко персоной нон грата в Евросоюзе.

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