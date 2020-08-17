Трамп назвал ужасной ситуацию в Белоруссии
- Reuters
«Да, это ужасно. Это ужасная ситуация в Белоруссии. Мы будем следить за ней очень пристально», — сказал Трамп журналистам.
Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что перевыборов в Белоруссии не будет. По его словам, страна погибнет как государство, если согласится на проведение повторных выборов.
При этом депутаты Европарламента не признали итоги президентских выборов в Белоруссии и объявили Александра Лукашенко персоной нон грата в Евросоюзе.