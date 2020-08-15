Число случаев коронавируса в Турции достигло 246 861
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра здравоохранения страны Фахреттина Коджа.
Отмечается, что общее число летальных исходов в Турции составило 5934.
С момента начала пандемии в стране вылечились 228 980 пациентов с коронавирусом.
Ранее стало известно, что в понедельник, 10 августа, Россия и Турция возобновляют полёты авиаперевозчиков двух стран, которые доставят россиян в курортные турецкие города Даламан, Бодрум и Анталью.