Авиакомпании России и Турции в понедельник возобновят рейсы на курорты

В понедельник, 10 августа, Россия и Турция возобновляют полёты авиаперевозчиков двух стран, которые доставят россиян в курортные турецкие города Даламан, Бодрум и Анталью.

Об этом сообщили в Росавиации.

«Программа международных полётов будет расширена уже завтра. 10 августа возобновляются полёты российских и турецких авиаперевозчиков, которые доставят россиян в курортные турецкие города Даламан, Бодрум и Анталью», — заявили в ведомстве.

Росавиация рекомендует уточнять заявленное расписание авиакомпаний, время и дату выполнения полётов у перевозчиков.

Там напомнили, что гражданам следует выполнять требования Роспотребназдора по соблюдению карантинных мер, чтобы предотвратить распространение COVID-19.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что российский оперативный штаб по борьбе с COVID-19 прорабатывает вопрос расширения списка стран для восстановления международного авиасообщения.

С 1 августа Россия возобновила авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией.