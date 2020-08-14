Трамп прокомментировал создание в России вакцины от коронавируса

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Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что российская вакцина от коронавирусной инфекции будет эффективна.
Трамп прокомментировал создание в России вакцины от коронавируса
  • Reuters

«Мы не много знаем об этом. Надеемся, что она сработает. Они убрали некоторые исследования. Мы считаем, что это очень важно — пройти через процесс», — сказал Трамп на пресс-конференции.

Он также заявил, что в США разрабатывают несколько вакцин, которые должны пройти через все испытания.

11 августа российский президент Владимир Путин объявил, что в России зарегистрирована вакцина от COVID-19.

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью RT заявил, что у российских специалистов при создании вакцины от коронавируса была наработанная база, которая позволила ускорить сроки завершения работ.

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