Трамп прокомментировал создание в России вакцины от коронавируса
- Reuters
«Мы не много знаем об этом. Надеемся, что она сработает. Они убрали некоторые исследования. Мы считаем, что это очень важно — пройти через процесс», — сказал Трамп на пресс-конференции.
Он также заявил, что в США разрабатывают несколько вакцин, которые должны пройти через все испытания.
11 августа российский президент Владимир Путин объявил, что в России зарегистрирована вакцина от COVID-19.
Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью RT заявил, что у российских специалистов при создании вакцины от коронавируса была наработанная база, которая позволила ускорить сроки завершения работ.