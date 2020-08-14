Трамп прокомментировал создание в России вакцины от коронавируса

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что российская вакцина от коронавирусной инфекции будет эффективна.

«Мы не много знаем об этом. Надеемся, что она сработает. Они убрали некоторые исследования. Мы считаем, что это очень важно — пройти через процесс», — сказал Трамп на пресс-конференции.

Он также заявил, что в США разрабатывают несколько вакцин, которые должны пройти через все испытания.

11 августа российский президент Владимир Путин объявил, что в России зарегистрирована вакцина от COVID-19.

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью RT заявил, что у российских специалистов при создании вакцины от коронавируса была наработанная база, которая позволила ускорить сроки завершения работ.