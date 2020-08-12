Пенс ожидает дебатов с Харрис в октябре

Американский вице-президент Майк Пенс с нетерпением ждёт дебатов с кандидатом в вице-президенты от демократов Камалой Харрис, которые состоятся 7 октября.

«Вы все, наверное, хотели бы знать, что дебаты вице-президентов состоятся 7 октября в Юте! Итак, моё послание кандидату от Демократической партии на пост вице-президента: «Поздравляю. Увидимся в Солт-Лейк-Сити!» — сказал Пенс во время выступления в Аризоне. Его слова приводит Интерфакс.

Как отметил Пенс, «неудивительно, что Байден выбрал сенатора Харрис», учитывая их обещания «более высоких налогов, открытых границ, государственной медицины и абортов по требованию».

Ранее кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден выбрал Харрис кандидатом на пост вице-президента Соединённых Штатов.

Она, в свою очередь, пообещала сделать «всё что потребуется», чтобы помочь политику стать президентом.

Американский лидер Дональд Трамп удивился, что демократы выбрали Харрис. По его словам, она слабо выступила во время праймериз и «говорила ужасные вещи о Сонном Джо».