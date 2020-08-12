Харрис пообещала помочь Байдену стать президентом США
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«Джо Байден может объединить американский народ, потому что он посвятил жизнь борьбе за нас. Как президент он сможет построить Америку, которая соответствует нашим идеалам... я сделаю всё, что потребуется, чтобы он стал нашим главнокомандующим», — написала Харрис в Twitter.
На сайте сенатора утверждается, что она готова, в частности, бороться с «российской агрессией».
«Повернуться к миру спиной — не наш выбор, США и союзники сталкиваются с реальными угрозами безопасности — от российской агрессии до международного терроризма — и мы должны быть дальновидными и решительными и упреждать события, противостоя этим угрозам», — говорится в описании её внешнеполитического курса.
Ранее кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден выбрал Харрис кандидатом на пост вице-президента Соединённых Штатов.
По его словам, Харрис работала на посту генпрокурора Калифорнии.
55-летняя Харрис стала сенатором от Калифорнии в 2017 году.