Харрис пообещала помочь Байдену стать президентом США

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Американский сенатор Камала Харрис, которую Джо Байден выбрал кандидатом в вице-президенты США, пообещала сделать «всё, что потребуется», чтобы помочь политику стать президентом.
Харрис пообещала помочь Байдену стать президентом США
  • © REUTERS/Jonathan Ernst

«Джо Байден может объединить американский народ, потому что он посвятил жизнь борьбе за нас. Как президент он сможет построить Америку, которая соответствует нашим идеалам... я сделаю всё, что потребуется, чтобы он стал нашим главнокомандующим», — написала Харрис в Twitter.

На сайте сенатора утверждается, что она готова, в частности, бороться с «российской агрессией».

«Повернуться к миру спиной — не наш выбор, США и союзники сталкиваются с реальными угрозами безопасности — от российской агрессии до международного терроризма — и мы должны быть дальновидными и решительными и упреждать события, противостоя этим угрозам», — говорится в описании её внешнеполитического курса.

Ранее кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден выбрал Харрис кандидатом на пост вице-президента Соединённых Штатов.

По его словам, Харрис работала на посту генпрокурора Калифорнии.

55-летняя Харрис стала сенатором от Калифорнии в 2017 году.

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