Харрис пообещала помочь Байдену стать президентом США

Американский сенатор Камала Харрис, которую Джо Байден выбрал кандидатом в вице-президенты США, пообещала сделать «всё, что потребуется», чтобы помочь политику стать президентом.

«Джо Байден может объединить американский народ, потому что он посвятил жизнь борьбе за нас. Как президент он сможет построить Америку, которая соответствует нашим идеалам... я сделаю всё, что потребуется, чтобы он стал нашим главнокомандующим», — написала Харрис в Twitter.

На сайте сенатора утверждается, что она готова, в частности, бороться с «российской агрессией».

«Повернуться к миру спиной — не наш выбор, США и союзники сталкиваются с реальными угрозами безопасности — от российской агрессии до международного терроризма — и мы должны быть дальновидными и решительными и упреждать события, противостоя этим угрозам», — говорится в описании её внешнеполитического курса.

Ранее кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден выбрал Харрис кандидатом на пост вице-президента Соединённых Штатов.

По его словам, Харрис работала на посту генпрокурора Калифорнии.

55-летняя Харрис стала сенатором от Калифорнии в 2017 году.