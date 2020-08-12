Трамп удивился решению Байдена по кандидату на пост вице-президента
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«У нее было около 2%, потратила много денег… Я был удивлен, что они выбрали её», — сказал Трамп на пресс-конференции. Его слова приводит РИА Новости.
По словам президента, Харрис «была очень неуважительна к Джо Байдену».
«Она говорила ужасные вещи о Сонном Джо, и трудно представить, что он её выбрал», — отметил Трамп.
Ранее кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден выбрал Харрис кандидатом на пост вице-президента Соединённых Штатов.
Она, в свою очередь, пообещала сделать «всё что потребуется», чтобы помочь политику стать президентом.