Трамп удивился решению Байдена по кандидату на пост вице-президента

Американский лидер Дональд Трамп удивился, что демократы выбрали сенатора Камалу Харрис в качестве кандидата на пост вице-президента США. По его словам, Харрис слабо выступила во время праймериз.

«У нее было около 2%, потратила много денег… Я был удивлен, что они выбрали её», — сказал Трамп на пресс-конференции. Его слова приводит РИА Новости.

По словам президента, Харрис «была очень неуважительна к Джо Байдену».

«Она говорила ужасные вещи о Сонном Джо, и трудно представить, что он её выбрал», — отметил Трамп.

Ранее кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден выбрал Харрис кандидатом на пост вице-президента Соединённых Штатов.

Она, в свою очередь, пообещала сделать «всё что потребуется», чтобы помочь политику стать президентом.