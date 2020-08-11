В ООН намерены направить в Бейрут продовольственную помощь

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Управление по координации гуманитарных вопросов ООН (УКГВ) сообщило, что Всемирная продовольственная программа (ВПП) отправит в пострадавшую от взрыва столицу Ливана Бейрут продовольственную помощь.
В ООН намерены направить в Бейрут продовольственную помощь
  • © REUTERS/Thaier Al-Sudani

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад УКГВ.

«В связи с повреждением хранилищ и запасов зерна Всемирная продовольственная программа отправит 50 тыс. метрических тонн пшеничной муки в Бейрут», — говорится в документе.

Как указали в управлении, данный шаг позволит стабилизировать национальное снабжение и избежать дефицита продовольствия в стране.

Отмечается, что нынешних запасов муки хватит на шесть недель.

4 августа в столице Ливана произошёл мощный взрыв в районе порта. Погибли более 150 человек, пострадали около 5 тыс. Верховный совет обороны Ливана объявил Бейрут зоной бедствия.

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