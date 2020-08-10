В Белом доме выразили обеспокоенность в связи с ситуацией в Белоруссии

США обеспокоены в связи с ситуацией в Белоруссии после прошедших 9 августа президентских выборов, заявила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макэнани.

«Мы глубоко обеспокоены в связи с президентскими выборами в Белоруссии. Жёсткие ограничения на доступ кандидатов к голосованию, запрет на присутствие местных, независимых наблюдателей на избирательных участках, запугивание оппозиционных кандидатов, задержание мирных демонстрантов и журналистов омрачили процесс», — цитирует её ТАСС.

В Вашингтоне призвали Минск уважать право белорусских граждан на «мирные собрания» и отказаться от применения силы.

Ранее в МИД России заявили, что белорусским властям удалось избежать опасной эскалации ситуации, несмотря на попытки отдельных сил организовать масштабные протесты.

Победивший на выборах действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что голосование в стране прошло как праздник, но те, кто захотел его испортить, засветились ещё ярче.

Следственный комитет Белоруссии возбудил 21 уголовное дело по фактам массовых беспорядков после президентских выборов.