МИД России прокомментировал ситуацию в Белоруссии

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Россия внимательно наблюдала за развитием избирательной кампании в Белоруссии и считает, что белорусским властям удалось избежать опасной эскалации ситуации, несмотря на попытки отдельных сил организовать масштабные протесты, заявил российский МИД.
МИД России прокомментировал ситуацию в Белоруссии
  • © Leonid Faerberg
  • globallookpress.com

«В Москве внимательно следили за развитием событий по ходу всей избирательной кампании в Белоруссии. Несмотря на попытки отдельных сил организовать масштабные протестные акции после завершения голосования, власти сумели не допустить опасной эскалации ситуации», — говорится в опубликованном комментарии.

Там подчеркнули, что зарегистрированные на выборах местные и международные наблюдатели, в том числе в составе миссии СНГ, не зафиксировали «значимых нарушений, способных повлиять на итоги выборов».

«Действующий президент А.Г. Лукашенко, набирая свыше 82% голосов, вновь получает мандат доверия от граждан Белоруссии», — отметили в российском ведомстве.

В МИД России выразили уверенность, что «сделанный народом Белоруссии выбор» будет способствовать «укреплению дружбы» между двумя странами.

Ранее Лукашенко заявил, что выборы в Белоруссии прошли как праздник, но те, кто захотел его испортить, засветились ещё ярче.

Следственный комитет Белоруссии возбудил 21 уголовное дело по фактам массовых беспорядков после президентских выборов.

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