МИД России прокомментировал ситуацию в Белоруссии

Россия внимательно наблюдала за развитием избирательной кампании в Белоруссии и считает, что белорусским властям удалось избежать опасной эскалации ситуации, несмотря на попытки отдельных сил организовать масштабные протесты, заявил российский МИД.

«В Москве внимательно следили за развитием событий по ходу всей избирательной кампании в Белоруссии. Несмотря на попытки отдельных сил организовать масштабные протестные акции после завершения голосования, власти сумели не допустить опасной эскалации ситуации», — говорится в опубликованном комментарии.

Там подчеркнули, что зарегистрированные на выборах местные и международные наблюдатели, в том числе в составе миссии СНГ, не зафиксировали «значимых нарушений, способных повлиять на итоги выборов».

«Действующий президент А.Г. Лукашенко, набирая свыше 82% голосов, вновь получает мандат доверия от граждан Белоруссии», — отметили в российском ведомстве.

В МИД России выразили уверенность, что «сделанный народом Белоруссии выбор» будет способствовать «укреплению дружбы» между двумя странами.

Ранее Лукашенко заявил, что выборы в Белоруссии прошли как праздник, но те, кто захотел его испортить, засветились ещё ярче.

Следственный комитет Белоруссии возбудил 21 уголовное дело по фактам массовых беспорядков после президентских выборов.