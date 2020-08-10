Лидер Филиппин заявил о готовности лично испытать вакцину из России

Короткая ссылка
Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что готов первым испытать разработанную в России вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19, так как полностью доверяет российским научным исследованиям.
Лидер Филиппин заявил о готовности лично испытать вакцину из России
  • Reuters

«Чтобы показать им (властям России. — RT), что я доверяю и они не совершили ошибку, предложив нам вакцину, я буду первым, кто её получит. Когда она прибудет, я представлю общественности доказательство о моей вакцинации, чтобы не было сплетен, я сделаю инъекцию», — приводит его обращение к нации ТАСС.

Дутерте также попросил главу Минздрава Франсиско Дуке обсудить с правительством России возможную передачу технологии производства вакцины.

Ранее Россия подала заявку на тендер Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на поставку вакцины от COVID-19.

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что Россия готова поставлять на мировой рынок препараты, вакцины и тест-системы для диагностики новой коронавирусной инфекции c учётом риска второй волны пандемии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить