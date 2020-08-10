Лидер Филиппин заявил о готовности лично испытать вакцину из России

Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что готов первым испытать разработанную в России вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19, так как полностью доверяет российским научным исследованиям.

«Чтобы показать им (властям России. — RT), что я доверяю и они не совершили ошибку, предложив нам вакцину, я буду первым, кто её получит. Когда она прибудет, я представлю общественности доказательство о моей вакцинации, чтобы не было сплетен, я сделаю инъекцию», — приводит его обращение к нации ТАСС.

Дутерте также попросил главу Минздрава Франсиско Дуке обсудить с правительством России возможную передачу технологии производства вакцины.

Ранее Россия подала заявку на тендер Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на поставку вакцины от COVID-19.

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что Россия готова поставлять на мировой рынок препараты, вакцины и тест-системы для диагностики новой коронавирусной инфекции c учётом риска второй волны пандемии.