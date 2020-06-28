Россия может поставить на мировой рынок вакцину от коронавируса

Россия готова поставлять на мировой рынок препараты, вакцины и тест-системы для диагностики новой коронавирусной инфекции COVID-19 c учётом риска второй волны пандемии, заявил российский министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Об этом он сказал на саммите «Глобальная цель — объединимся ради будущего».

«С учётом риска второй волны пандемии Россия готова поставлять на мировой рынок средства прямого противовирусного действия, в том числе препараты для терапии цитокинового шторма, тест-системы и вакцины», — цитирует его ТАСС.

Мурашко напомнил, что Россия с начала пандемии оказывает поддержку государствам Европы, Америки и Азии, а также международным институтам, в том числе ШОС, Евразийскому экономическому союзу и Всемирной организации здравоохранения.

Ранее Минздрав России одобрил лекарственный препарат «Арепливир» для лечения COVID-19.