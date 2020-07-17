В «Р-Фарм» рассказали о планах поставлять вакцину во множество стран

Российская фармкомпания «Р-Фарм» договорилась с AstraZeneca о производстве в России оксфордской вакцины от коронавируса. Её планируется поставлять во множество стран.

Об этом рассказал в эфире «Россия 24» председатель совета директоров и основатель «Р-Фарм» Алексей Репик.

«Мы это своё намерение оформили в виде подписанного соглашения в области производства и поставки вакцины, которая разработана AstraZeneca и Оксфордским университетом, используя технологические возможности «Р-Фарм» для реализации проекта», — сказал он.

Репик добавил, что «Р-Фарм» будет выступать в роли «своего рода хаба для поставок вакцины в огромное количество стран — в 30—50 стран».

«Включая страны Ближнего Востока, включая страны Юго-Восточной Азии, страны Европы, естественно, СНГ и Россию... Естественно, Россия всегда для нас высший приоритет», — отметил он.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев рассказал, что компания AstraZeneca договорилась с «Р-Фарм» о производстве вакцины и уже передала все наработки.