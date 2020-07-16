В РФПИ объяснили, почему России незачем «красть» разработки вакцин

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев объяснил, почему у России нет нужды «красть» разработки вакцин от коронавируса в Великобритании: компания AstraZeneca договорилась с «Р-Фарм» о производстве вакцины и уже передала все наработки.

Так он прокомментировал заявления Национального центра кибербезопасности Великобритании о том, что «причастные к российским спецслужбам» хакеры «атаковали различные организации, участвовавшие в разработке вакцины против COVID-19 в Канаде, США и Соединённом Королевстве».

«Нет нужды «красть» что-либо из Оксфорда, поскольку AstraZeneca уже договорилась с одной из наших портфельных компаний «Р-Фарм» о производстве оксфордских вакцин в России. Поэтому нет необходимости что-либо красть, нет нужды в секретах», — сказал Дмитриев в беседе с Times Radio. Его слова приводит РИА Новости.

Глава фонда добавил, что «всё уже передано «Р-Фарм», которая будет производить вакцину AstraZeneca в России с использованием всех технологий и ноу-хау».

Также Дмитриев связал заявления Британии о якобы российских хакерских атаках на западные фармкомпании попыткой запятнать российскую вакцину со стороны людей, которые боятся её успеха.