В РФПИ объяснили, почему России незачем «красть» разработки вакцин
- Reuters
Так он прокомментировал заявления Национального центра кибербезопасности Великобритании о том, что «причастные к российским спецслужбам» хакеры «атаковали различные организации, участвовавшие в разработке вакцины против COVID-19 в Канаде, США и Соединённом Королевстве».
«Нет нужды «красть» что-либо из Оксфорда, поскольку AstraZeneca уже договорилась с одной из наших портфельных компаний «Р-Фарм» о производстве оксфордских вакцин в России. Поэтому нет необходимости что-либо красть, нет нужды в секретах», — сказал Дмитриев в беседе с Times Radio. Его слова приводит РИА Новости.
Глава фонда добавил, что «всё уже передано «Р-Фарм», которая будет производить вакцину AstraZeneca в России с использованием всех технологий и ноу-хау».
Также Дмитриев связал заявления Британии о якобы российских хакерских атаках на западные фармкомпании попыткой запятнать российскую вакцину со стороны людей, которые боятся её успеха.