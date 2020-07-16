В РФПИ отметили попытку Британии запятнать российскую вакцину

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев считает заявления Великобритании о якобы российских хакерских атаках на западные фармкомпании попыткой запятнать российскую вакцину со стороны людей, которые боятся её успеха.

Так он прокомментировал заявления Национального центра кибербезопасности Великобритании о том, что «причастные к российским спецслужбам» хакеры «атаковали различные организации, участвовавшие в разработке вакцины против COVID-19 в Канаде, США и Соединённом Королевстве».

«Я думаю, что вся эта история — это попытка запятнать российскую вакцину со стороны людей, которые боятся её успеха, поскольку российская вакцина потенциально может быть первой на рынке и потенциально наиболее успешной», — сказал Дмитриев в интервью британскому Times Radio.

Это типичные обвинения без доказательств, отметил он.

«Обращает на себя внимание и тайминг их появления — как раз когда мы объявили о том, что ожидаем одобрения от регуляторов в августе», — цитирует главу фонда РИА Новости.

16 июля глава Форин Офис Доминик Рааб назвал Россию ответственной за кибератаки на создателей вакцины. По его словам, недопустимо, что «российские спецслужбы нацелены на тех, кто борется с пандемией коронавируса».

Как отметили в Кремле, обвинения Великобритании в адрес России голословны.