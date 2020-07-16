Рааб назвал Россию ответственной за кибератаки на создателей вакцины

Британия призывает Россию «прекратить безответственные кибератаки», целью которых был «сбор данных о создании вакцины» от коронавируса, заявил глава Форин Офис Доминик Рааб.

«Совершенно недопустимо, что российские спецслужбы нацелены на тех, кто борется с пандемией коронавируса», — сказал он.

Рааб добавил, что Великобритания и её союзники «продолжают трудную работу по созданию вакцины и защите глобального здоровья», в то время как «другие преследуют свои эгоистичные интересы и ведут себя безрассудно».

16 июля британская служба кибербезопасности обвинила хакерскую группу Cozy Bear, которая, по мнению Лондона, «почти наверняка является частью российских спецслужб», в атаках на разработчиков вакцин против коронавируса.