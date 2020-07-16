Британия обвинила Россию в кибератаках на создателей вакцин от COVID-19
- © Bill Hinton
- Gettyimages.ru
Такое заявление опубликовали Национальный центр кибербезопасности Великобритании и Управление по обеспечению безопасности коммуникаций Канады.
Ведомства утверждают, что хакеры «атаковали различные организации, участвовавшие в разработке вакцины против COVID-19 в Канаде, США и Соединённом Королевстве».
«С высокой вероятностью с целью кражи информации и интеллектуальной собственности, связанных с разработкой и тестированием вакцин против COVID-19», — сообщили там.
Спецслужба заявляет, что группировка хакеров Cozy Bear, известная также под названиями APT29 и the Dukes, «почти наверняка действует в составе российских служб разведки».
Ранее британские власти заявили, что Россия «почти наверняка» пыталась вмешаться в парламентские выборы 2019 года в Великобритании.
При этом в заявлении говорится, что «нет никаких свидетельств существования обширной кампании России против выборов», однако «любая попытка вмешаться в демократические процессы совершенно неприемлема».