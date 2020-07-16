Британия обвинила Россию в кибератаках на создателей вакцин от COVID-19

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Британская служба кибербезопасности обвинила хакерскую группу Cozy Bear, которая, по мнению Лондона, «почти наверняка является частью российских спецслужб», в атаках на разработчиков вакцин против коронавируса.
Британия обвинила Россию в кибератаках на создателей вакцин от COVID-19
  • © Bill Hinton
  • Gettyimages.ru

Такое заявление опубликовали Национальный центр кибербезопасности Великобритании и Управление по обеспечению безопасности коммуникаций Канады.

Ведомства утверждают, что хакеры «атаковали различные организации, участвовавшие в разработке вакцины против COVID-19 в Канаде, США и Соединённом Королевстве».

«С высокой вероятностью с целью кражи информации и интеллектуальной собственности, связанных с разработкой и тестированием вакцин против COVID-19», — сообщили там.

Спецслужба заявляет, что группировка хакеров Cozy Bear, известная также под названиями APT29 и the Dukes, «почти наверняка действует в составе российских служб разведки».

Ранее британские власти заявили, что Россия «почти наверняка» пыталась вмешаться в парламентские выборы 2019 года в Великобритании.

При этом в заявлении говорится, что «нет никаких свидетельств существования обширной кампании России против выборов», однако «любая попытка вмешаться в демократические процессы совершенно неприемлема».

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