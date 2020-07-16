В Кремле назвали голословными обвинения Британии о кибератаках

Обвинения Великобритании в адрес России о якобы вмешательстве в парламентские выборы и в хакерских атаках на разработчиков вакцины от коронавируса голословны, Москва подобные обвинения не приемлет, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Мы не располагаем информацией, кто мог взламывать фармкомпании и исследовательские центры в Великобритании. Можем сказать одно — Россия не имеет к этим попыткам никакого отношения. Мы не приемлем подобные обвинения, ровно как и очередные голословные обвинения во вмешательстве в выборы 2019 года», — сказал он ТАСС.

16 июля британская служба кибербезопасности обвинила хакерскую группу Cozy Bear, которая, по мнению Лондона, «почти наверняка является частью российских спецслужб», в атаках на разработчиков вакцин против коронавируса.

Также глава Форин Офис Доминик Рааб заявил об ответственности России за кибератаки.

Кроме того, британские власти заявили, что Россия «почти наверняка» пыталась вмешаться в парламентские выборы 2019 года в Великобритании. Как утверждается в заявлении Рааба, при этом «нет никаких свидетельств существования обширной кампании России против выборов».