В Кремле назвали голословными обвинения Британии о кибератаках

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Обвинения Великобритании в адрес России о якобы вмешательстве в парламентские выборы и в хакерских атаках на разработчиков вакцины от коронавируса голословны, Москва подобные обвинения не приемлет, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
В Кремле назвали голословными обвинения Британии о кибератаках
  • Reuters

«Мы не располагаем информацией, кто мог взламывать фармкомпании и исследовательские центры в Великобритании. Можем сказать одно — Россия не имеет к этим попыткам никакого отношения. Мы не приемлем подобные обвинения, ровно как и очередные голословные обвинения во вмешательстве в выборы 2019 года», — сказал он ТАСС.

16 июля британская служба кибербезопасности обвинила хакерскую группу Cozy Bear, которая, по мнению Лондона, «почти наверняка является частью российских спецслужб», в атаках на разработчиков вакцин против коронавируса.

Также глава Форин Офис Доминик Рааб заявил об ответственности России за кибератаки.

Кроме того, британские власти заявили, что Россия «почти наверняка» пыталась вмешаться в парламентские выборы 2019 года в Великобритании. Как утверждается в заявлении Рааба, при этом «нет никаких свидетельств существования обширной кампании России против выборов».

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