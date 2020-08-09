За сутки в КНР выявлено 23 новых случаев коронавируса

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За прошедшие сутки в Китае было выявлено 23 новых случая заболевания коронавирусом и 11 бессимптомных носителей.
За сутки в КНР выявлено 23 новых случаев коронавируса
  • Reuters

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

За последние сутки летальных исходов в Китае зафиксировано не было.

Среди новых случаев заболевания коронавирусом, восемь являются ввозными.

Ранее доктор медицинских наук, депутат Госдумы, бывший главный государственный санитарный врач России Геннадий Онищенко прокомментировал в беседе с RT сообщения о распространении в Китае вируса SFTS, который передаётся человеку в основном от клещей и вызывает острую лихорадку с тромбоцитопеническим синдромом.

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