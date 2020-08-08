Онищенко оценил сообщения о распространении вируса SFTS в Китае

Доктор медицинских наук, депутат Госдумы, бывший главный государственный санитарный врач России Геннадий Онищенко прокомментировал в беседе с RT сообщения о распространении в Китае вируса SFTS, который передаётся человеку в основном от клещей и вызывает острую лихорадку с тромбоцитопеническим синдромом.

«Ничего страшного не будет. Тромбоцитопения и при коронавирусе есть. Эта новость появилась сегодня, завтра, я думаю, будет более ясная ситуация. Ничего выходящего за рамки КНР нет. Тем более что сегодня Китай закрыт для посещений», — подчеркнул Онищенко.

В свою очередь вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн рассказал в беседе с RT, что при поражении данным вирусом уменьшается число тромбоцитов, и таким образом лихорадка имеет склонность к геморрагиям, то есть к кровоизлияниям.

«Это буньявирус, это очень большой отряд, там много возбудителей. Некоторые из них у нас в России тоже достаточно распространены, что касается этого вируса — он в России не выделялся», — отметил эксперт.

Вирусолог добавил, что SFTS был обнаружен в Китае, а также его выделили в Южной Корее.

«Он вызывает это тяжёлое заболевание, передаваясь клещом. Опасаться, что будет эпидемия этого заболевания, не следует, потому что, в общем, передача не очень эффективная от человека к человеку», — заключил вирусолог.

Ранее в Китае предупредили о распространении в стране вируса SFTS, который передаётся человеку в основном от клещей.

В Роспотребнадзоре сообщили, что в России случаев острой лихорадки с тромбоцитопеническим синдромом не выявлено.