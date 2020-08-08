Роспотребнадзор: в России не выявлено случаев вируса SFTS

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В Роспотребнадзоре сообщили, что в России случаев острой лихорадки с тромбоцитопеническим синдромом (SFTS) не выявлено.
Роспотребнадзор: в России не выявлено случаев вируса SFTS
  • Reuters

«На территории России случаев острой лихорадки с тромбоцитопеническим синдромом (SFTS) не отмечено», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

При этом отмечается, что «специалистами научных организаций Роспотребнадзора накоплен обширный опыт изучения многочисленных представителей семейства буньявирусов и имеется потенциал для противодействия распространению SFTS на территории России».

Ранее в Китае предупредили о распространении в стране вируса SFTS, который передаётся человеку в основном от клещей.

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