В Китае рассказали о распространении вируса SFTS

В Китае предупредили о распространении в стране вируса SFTS, который передаётся человеку в основном от клещей.

Как сообщает Global Times, этим вирусом заразились уже более 60 человек, семь из них скончались.

По данным СМИ, более 37 случаев выявили в провинции Цзянсу на востоке Китая в первой половине года, затем ещё 23 человека заболели в провинции Аньхой.

Одна из заболевших женщин после заражения испытывала лихорадку, кашель, также в её организме наблюдалось снижение лейкоцитов и тромбоцитов, говорится в сообщении.

Как уточняется, SFTS — не новый вирус, его возбудитель был выявлен в 2011 году.

Ранее во вьетнамском правительстве заявили, что вспышка COVID-19 в Дананге и ближайших провинциях вызвана новым типом вируса. Власти объявили о приостановке всех внутренних полётов в город и из него.

После этого в ВОЗ заявили, что вспышка коронавирусной инфекции во вьетнамском Дананге не вызывает опасений.