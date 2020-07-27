Вспышку COVID-19 во Вьетнаме объяснили новым типом вируса

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Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 во вьетнамском приморском городе Дананг и ближайших провинциях вызвана новым типом вируса, сообщила пресс-служба правительства Вьетнама.
Вспышку COVID-19 во Вьетнаме объяснили новым типом вируса
  • Reuters

Как передаёт РИА Новости, этот тип, по результатам первых исследований, является более агрессивным, чем ранее известные в стране: он способен к более быстрому размножению и скорее вызывает у инфицированных переход к тяжёлому состоянию.

Отмечается, что двое из четырёх пациентов, у которых заболевание зафиксировали в конце прошлой недели, подключены к аппаратам ИВЛ.

До нынешней вспышки случаи COVID-19 внутри страны во Вьетнаме не регистрировались в течение трёх месяцев.

Эксперты Минздрава связывают проникновение нового типа в Центральный регион либо с въездом нелегальных мигрантов, либо с мутацией в условиях одной из больниц, где лечатся больные коронавирусом.

Посольство России призвало отказаться от поездок в центральные районы Вьетнама из-за эпидемиологической ситуации, пишет Inforeactor.

Ранее учёные из Гонконга отметили рост заразности коронавируса на 30% из-за мутации ДНК.

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