Учёный из Гонконга отметил рост заразности коронавируса из-за мутации
- Reuters
По его словам, недавние международные и местные исследования показали, что произошла мутация ДНК в одном из наиболее распространённых штаммов коронавируса, что сделало его заразнее на 31%.
Так, если в марте считалось, что один заболевший может инфицировать двух с половиной — трёх человек, то теперь этот показатель вырос до четырёх.
«Это начало устойчивой массовой вспышки вируса, которую мы никогда не видели», — цитирует Леунга South China Morning Post.
При этом он добавил, что нет подтверждений тому, что вирус стал более смертельным.
В то же время, по мнению учёного, в Гонконге наблюдаются локальные вспышки коронавируса.
13 июня на юге Пекина ввели режим военного положения после обнаружения COVID-19 на доске для разделки импортированного лосося на рынке.
Глава отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев в беседе с НСН прокомментировал информацию о том, что выявленный на оптовом рынке в Пекине коронавирус может быть более заразным, чем обнаруженная в Ухани инфекция.