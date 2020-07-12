Учёный из Гонконга отметил рост заразности коронавируса из-за мутации

Степень заразности новой коронавирусной инфекции COVID-19 выросла на 30% из-за мутации ДНК. В настоящее время один заболевший способен инфицировать до четырёх человек, предупреждает профессор Габриэль Леунг, декан медицинской школы Университета Гонконга.

По его словам, недавние международные и местные исследования показали, что произошла мутация ДНК в одном из наиболее распространённых штаммов коронавируса, что сделало его заразнее на 31%.

Так, если в марте считалось, что один заболевший может инфицировать двух с половиной — трёх человек, то теперь этот показатель вырос до четырёх.

«Это начало устойчивой массовой вспышки вируса, которую мы никогда не видели», — цитирует Леунга South China Morning Post.

При этом он добавил, что нет подтверждений тому, что вирус стал более смертельным.

В то же время, по мнению учёного, в Гонконге наблюдаются локальные вспышки коронавируса.

13 июня на юге Пекина ввели режим военного положения после обнаружения COVID-19 на доске для разделки импортированного лосося на рынке.

Глава отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев в беседе с НСН прокомментировал информацию о том, что выявленный на оптовом рынке в Пекине коронавирус может быть более заразным, чем обнаруженная в Ухани инфекция.