В ВОЗ прокомментировали вспышку коронавируса во Вьетнаме
- РИА Новости
По его словам, обнаруженный вирус похож на COVID-19, циркулирующий в других странах в июле.
«Несмотря на то что в этих циркулирующих типах вируса появляются мутации, нет причины для повышенной озабоченности. По имеющимся данным, заразность и опасность COVID-19 не изменились», — цитирует Парка РИА Новости.
Ранее во вьетнамском правительстве заявили, что вспышка COVID-19 в Дананге и ближайших провинциях вызвана новым типом вируса. Власти объявили о приостановке всех внутренних полётов в город и из него.