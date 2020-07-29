В ВОЗ прокомментировали вспышку коронавируса во Вьетнаме

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Вспышка коронавирусной инфекции во вьетнамском Дананге не вызывает опасений, заявил представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) во Вьетнаме Кидон Парк.
В ВОЗ прокомментировали вспышку коронавируса во Вьетнаме
  • РИА Новости

По его словам, обнаруженный вирус похож на COVID-19, циркулирующий в других странах в июле.

«Несмотря на то что в этих циркулирующих типах вируса появляются мутации, нет причины для повышенной озабоченности. По имеющимся данным, заразность и опасность COVID-19 не изменились», — цитирует Парка РИА Новости.

Ранее во вьетнамском правительстве заявили, что вспышка COVID-19 в Дананге и ближайших провинциях вызвана новым типом вируса. Власти объявили о приостановке всех внутренних полётов в город и из него.

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