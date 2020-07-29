В ВОЗ прокомментировали вспышку коронавируса во Вьетнаме

Вспышка коронавирусной инфекции во вьетнамском Дананге не вызывает опасений, заявил представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) во Вьетнаме Кидон Парк.

По его словам, обнаруженный вирус похож на COVID-19, циркулирующий в других странах в июле.

«Несмотря на то что в этих циркулирующих типах вируса появляются мутации, нет причины для повышенной озабоченности. По имеющимся данным, заразность и опасность COVID-19 не изменились», — цитирует Парка РИА Новости.

Ранее во вьетнамском правительстве заявили, что вспышка COVID-19 в Дананге и ближайших провинциях вызвана новым типом вируса. Власти объявили о приостановке всех внутренних полётов в город и из него.