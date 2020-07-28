Во Вьетнаме из-за коронавируса отменили все рейсы в Дананг

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Власти Вьетнама объявили о приостановке всех внутренних полётов в приморский город Дананг и из него в связи со вспышкой коронавируса, сообщается на официальном портале правительства страны.
Во Вьетнаме из-за коронавируса отменили все рейсы в Дананг
  • © Wikimedia/CC BY-SA 2.0 / Paul Frederickson

Как отмечается, все рейсы будут приостановлены на 15 дней начиная с 28 июля.

Кроме того, принято решение ограничить передвижение на наземном транспорте в Дананг и из него, а также работу общественного транспорта в самом городе.

Ранее во вьетнамском правительстве заявили, что вспышка COVID-19 в Дананге и ближайших провинциях вызвана новым типом вируса.

Роспотребнадзор пообещал изучить данные о распространении во Вьетнаме нового типа коронавирусной инфекции.

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