Роспотребнадзор изучит данные о коронавирусе во Вьетнаме
- РИА Новости
«Информация о распространении на территории Вьетнама нового типа коронавируса будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге», — цитирует сообщение ТАСС.
Ранее в правительстве Вьетнама заявили, что вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 во вьетнамском приморском городе Дананг и ближайших провинциях вызвана новым типом вируса.
Также Inforeactor передавал, что посольство России призвало отказаться от поездок в центральные районы Вьетнама из-за эпидемиологической ситуации.