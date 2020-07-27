Роспотребнадзор изучит данные о коронавирусе во Вьетнаме

Роспотребнадзор намерен изучить данные о распространении во Вьетнаме нового типа коронавирусной инфекции. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

«Информация о распространении на территории Вьетнама нового типа коронавируса будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге», — цитирует сообщение ТАСС.

Ранее в правительстве Вьетнама заявили, что вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 во вьетнамском приморском городе Дананг и ближайших провинциях вызвана новым типом вируса.

Также Inforeactor передавал, что посольство России призвало отказаться от поездок в центральные районы Вьетнама из-за эпидемиологической ситуации.