Роспотребнадзор изучит данные о коронавирусе во Вьетнаме

Короткая ссылка
Роспотребнадзор намерен изучить данные о распространении во Вьетнаме нового типа коронавирусной инфекции. Об этом информирует пресс-служба ведомства.
Роспотребнадзор изучит данные о коронавирусе во Вьетнаме
  • РИА Новости

«Информация о распространении на территории Вьетнама нового типа коронавируса будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге», — цитирует сообщение ТАСС.

Ранее в правительстве Вьетнама заявили, что вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 во вьетнамском приморском городе Дананг и ближайших провинциях вызвана новым типом вируса.

Также Inforeactor передавал, что посольство России призвало отказаться от поездок в центральные районы Вьетнама из-за эпидемиологической ситуации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить