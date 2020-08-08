Австрия выделит €1 млн помощи Ливану из-за взрыва в Бейруте
- Reuters
Об этом сообщили в австрийском МИД.
«Для смягчения острой чрезвычайной ситуации в столице Ливана Бейруте из-за разрушительного взрыва федеральное правительство выделяет €1 млн из Иностранного фонда по борьбе с бедствиями», — заявили там.
Ранее стало известно, что Интерпол направляет экспертов в Бейрут, где произошёл мощный взрыв.
4 августа в столице Ливана произошёл мощный взрыв в районе порта. Погибли более 150 человек, пострадали около 5 тыс.
Верховный совет обороны Ливана объявил Бейрут зоной бедствия.