Интерпол направит в Бейрут команду специалистов

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Интерпол направляет экспертов в Бейрут, где произошёл мощный взрыв. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на коммюнике организации.
Интерпол направит в Бейрут команду специалистов
  • Reuters

В заявлении говорится, что «по запросу ливанских властей Интерпол развёртывает команду специалистов в Бейруте следом за взрывом, приведшим к гибели более чем 150 человек и к разрушениям в большей части города».

«Опыт Интерпола в оказании помощи такого рода может значительно помочь национальным властям, и мы будем продолжать оказывать какую бы то ни было помощь, о которой попросит Ливан», — сообщил генеральный секретарь организации Юрген Шток.

Ранее президент Ливана Мишель Аун заявил, что следствие в Ливане рассматривает несколько версий взрыва в порту Бейрута, в том числе внешнее воздействие.

Мощный взрыв произошёл 4 августа в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС. По информации местных властей, причиной трагедии стала детонация хранившихся на складе 2700 т аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами.

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