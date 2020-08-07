Володин оценил введение маркировки СМИ в Twitter

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал политикой двойных стандартов введение маркировки аккаунтов государственных органов и СМИ в Twitter.

«Дополнительная маркировка в Twitter официальных аккаунтов российских государственных органов, должностных лиц и ряда СМИ — это ещё одно подтверждение того, что это не поддельные аккаунты, тиражирующие фейк ньюз, а официальные источники, которым можно доверять», — приводит его слова пресс-служба нижней палаты парламента.

По мнению Володина, такие действия являются примером проявления политики двойных стандартов.

«Почему такой маркировки нет у аккаунта «Радио Свобода»*, которое финансируется из госбюджета и отражает официальную позицию Госдепа? Эта прямая попытка ввести читателей и пользователей соцсети в заблуждение», — отметил он.

Ранее администрация Twitter отметила RT маркировкой, обозначающей телеканал как «государственное издание».

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 05.12.2017.