В посольстве России прокомментировали ситуацию со взрывом в Бейруте

Информации о серьёзно пострадавших россиянах при взрыве в порту ливанского города Бейрута на данный момент нет. Об этом заявили в посольстве России в Ливане.

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«В настоящий момент мы плотно занимаемся мониторингом: консульский отдел, организации соотечественников. На половину девятого утра сведений о серьёзно пострадавших россиянах нет», — приводит РИА Новости слова советника посольства Дмитрия Лебедева. Ранее в беседе с RT он рассказал подробности произошедшего взрыва в Бейруте. По данным AFP со ссылкой на Красный Крест, в результате ЧП могли погибнуть по меньшей мере 100 человек.