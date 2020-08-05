В посольстве России прокомментировали ситуацию со взрывом в Бейруте
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«В настоящий момент мы плотно занимаемся мониторингом: консульский отдел, организации соотечественников. На половину девятого утра сведений о серьёзно пострадавших россиянах нет», — приводит РИА Новости слова советника посольства Дмитрия Лебедева.
Ранее в беседе с RT он рассказал подробности произошедшего взрыва в Бейруте.
По данным AFP со ссылкой на Красный Крест, в результате ЧП могли погибнуть по меньшей мере 100 человек.