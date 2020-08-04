В Госдуме оценили позицию польского премьера по «Северному потоку — 2»

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Анастасия Румянцева
Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT критику польского премьера Матеуша Моравецкого в адрес Германии из-за её позиции по поводу строительства «Северного потока — 2».
В Госдуме оценили позицию польского премьера по «Северному потоку — 2»
  • РИА Новости

По словам Бальбека, польский премьер делает это заявление «от досады», поскольку под давлением США польские власти не захотели заключать с Россией взаимовыгодные газовые соглашения, а теперь, как пояснил парламентарий, Варшава жалеет о таком решении. 

«Приходится (Моравецкому. — RT) делать заявления, в объективность которых он наверняка и сам не верит», — пояснил депутат.

Парламентарий добавил, что уже поздно на что-либо влиять, поскольку Германия выбрала «наилучший вариант своей энергобезопасности».

Ранее премьер Польши раскритиковал позицию ФРГ по «Северному потоку — 2».

Как отметил политик, в Польше полагают, что европейские деньги для этого проекта будут спонсировать российское оружие. 

Также, по мнению Моравецкого, этот газопровод позволит России отрезать Украину от поставок газа в Европу.

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