В Госдуме оценили позицию польского премьера по «Северному потоку — 2»
- РИА Новости
По словам Бальбека, польский премьер делает это заявление «от досады», поскольку под давлением США польские власти не захотели заключать с Россией взаимовыгодные газовые соглашения, а теперь, как пояснил парламентарий, Варшава жалеет о таком решении.
«Приходится (Моравецкому. — RT) делать заявления, в объективность которых он наверняка и сам не верит», — пояснил депутат.
Парламентарий добавил, что уже поздно на что-либо влиять, поскольку Германия выбрала «наилучший вариант своей энергобезопасности».
Ранее премьер Польши раскритиковал позицию ФРГ по «Северному потоку — 2».
Как отметил политик, в Польше полагают, что европейские деньги для этого проекта будут спонсировать российское оружие.
Также, по мнению Моравецкого, этот газопровод позволит России отрезать Украину от поставок газа в Европу.