Польский премьер Матеуш Моравецкий раскритиковал позицию Германии по поводу строительства «Северного потока — 2».

Об этом сообщает портал Biznes Alert.

«Я бы не сказал, что у нас в Польше царит жёсткая антироссийская риторика. Однако есть некоторые вопросы, которые нам не нравятся, например, «Северный поток — 2», — заявил Моравецкий.

Он заявил, что, в Польше полагают, что европейские деньги для этого проекта будут спонсировать российское оружие.

Также, по мнению Моравецкого, этот газопровод позволит России отрезать Украину от поставок газа в Европу.

«Поэтому «Северный поток» и «Северный поток — 2» представляют такую опасность для нашего региона. Именно поэтому мы критикуем Германию», — добавил польский премьер.

В начале июня польское Управления по охране конкуренции и потребителей (UOKiK) возбудило дело против «Газпрома» за отсутствие сотрудничества в ходе антимонопольного расследования.

Позднее польский антимонопольный регулятор UOKiK оштрафовал «Газпром» за «нежелание сотрудничать» с ним по расследованию в отношении проекта «Северный поток — 2».

В свою очередь, «Газпром» намерен обжаловать штраф UOKiK за «нежелание сотрудничать» с ним по расследованию в отношении проекта «Северный поток — 2».