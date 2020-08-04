Премьер Польши раскритиковал позицию ФРГ по «Северному потоку — 2»

Короткая ссылка
Польский премьер Матеуш Моравецкий раскритиковал позицию Германии по поводу строительства «Северного потока — 2».
Премьер Польши раскритиковал позицию ФРГ по «Северному потоку — 2»
  • © РИА Новости / Алексей Витвицкий

Об этом сообщает портал Biznes Alert.

«Я бы не сказал, что у нас в Польше царит жёсткая антироссийская риторика. Однако есть некоторые вопросы, которые нам не нравятся, например, «Северный поток — 2», — заявил Моравецкий.

Он заявил, что, в Польше полагают, что европейские деньги для этого проекта будут спонсировать российское оружие.

Также, по мнению Моравецкого, этот газопровод позволит России отрезать Украину от поставок газа в Европу.

«Поэтому «Северный поток» и «Северный поток — 2» представляют такую опасность для нашего региона. Именно поэтому мы критикуем Германию», — добавил польский премьер.

В начале июня польское Управления по охране конкуренции и потребителей (UOKiK) возбудило дело против «Газпрома» за отсутствие сотрудничества в ходе антимонопольного расследования.

Позднее польский антимонопольный регулятор UOKiK оштрафовал «Газпром» за «нежелание сотрудничать» с ним по расследованию в отношении проекта «Северный поток — 2».

В свою очередь, «Газпром» намерен обжаловать штраф UOKiK за «нежелание сотрудничать» с ним по расследованию в отношении проекта «Северный поток — 2».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить