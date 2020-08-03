«Газпром» обжалует штраф антимонопольного регулятора Польши
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление компании.
«После завершения изучения официального решения UOKiK ПАО «Газпром» примет меры по защите своих интересов, включая обжалование решения в суде, где UOKiK будет необходимо доказать состоятельность своей позиции», — указали в «Газпроме».
В компании отметили, что штраф не будут взыскивать, пока идёт его обжалование и до момента вступления в силу соответствующего решения суда.
Ранее польский антимонопольный регулятор UOKiK оштрафовал «Газпром» за «нежелание сотрудничать» с ним по расследованию в отношении проекта «Северный поток — 2».
В начале июня UOKiK возбудил дело против «Газпрома» за отсутствие сотрудничества в ходе антимонопольного расследования.