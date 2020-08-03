«Газпром» обжалует штраф антимонопольного регулятора Польши

Российская компания «Газпром» намерена обжаловать штраф польского Управления по охране конкуренции и потребителей (UOKiK) за «нежелание сотрудничать» с ним по расследованию в отношении проекта «Северный поток — 2».

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление компании.

«После завершения изучения официального решения UOKiK ПАО «Газпром» примет меры по защите своих интересов, включая обжалование решения в суде, где UOKiK будет необходимо доказать состоятельность своей позиции», — указали в «Газпроме».

В компании отметили, что штраф не будут взыскивать, пока идёт его обжалование и до момента вступления в силу соответствующего решения суда.

Ранее польский антимонопольный регулятор UOKiK оштрафовал «Газпром» за «нежелание сотрудничать» с ним по расследованию в отношении проекта «Северный поток — 2».

В начале июня UOKiK возбудил дело против «Газпрома» за отсутствие сотрудничества в ходе антимонопольного расследования.