Адвокат заявил об отсутствии связи с Бутом в течение двух недель
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«Я не общался с Бутом по меньшей мере две недели... Мы пока не смогли связаться с ним», — приводит РИА Новости его слова.
Ранее супруга Бута Алла попросила российское посольство в Соединённых Штатах помочь ей связаться с мужем, поскольку с ним пропала связь.
В июне уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала, что вопрос возвращения осуждённых в США россиян Виктора Бута и Константина Ярошенко домой обсуждается.