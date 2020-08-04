Адвокат заявил об отсутствии связи с Бутом в течение двух недель

Адвокат осуждённого в США Виктора Бута Алексей Тарасов заявил, что в течение двух недель не может связаться с россиянином.

«Я не общался с Бутом по меньшей мере две недели... Мы пока не смогли связаться с ним», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее супруга Бута Алла попросила российское посольство в Соединённых Штатах помочь ей связаться с мужем, поскольку с ним пропала связь.

В июне уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала, что вопрос возвращения осуждённых в США россиян Виктора Бута и Константина Ярошенко домой обсуждается.