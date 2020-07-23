Адвокат рассказал об условиях содержания в тюрьме США россиянина Бута
- Reuters
«Виктор сообщил, что в его секции, которая является очень изолированным местом, не было подтверждённых случаев коронавируса», — приводит РИА Новости его слова.
Адвокат уточнил, что доступ посторонним на территорию блока, в котором содержится Бут, запрещён.
В июне уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала, что вопрос возвращения осуждённых в США россиян Виктора Бута и Константина Ярошенко домой обсуждается.