Адвокат рассказал об условиях содержания в тюрьме США россиянина Бута

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Осуждённый в США гражданин России Виктор Бут содержится в изолированной секции тюрьмы, где не было выявлено случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом заявил его адвокат Алексей Тарасов.
Адвокат рассказал об условиях содержания в тюрьме США россиянина Бута
  • Reuters

«Виктор сообщил, что в его секции, которая является очень изолированным местом, не было подтверждённых случаев коронавируса», — приводит РИА Новости его слова.

Адвокат уточнил, что доступ посторонним на территорию блока, в котором содержится Бут, запрещён.

В июне уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала, что вопрос возвращения осуждённых в США россиян Виктора Бута и Константина Ярошенко домой обсуждается.

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