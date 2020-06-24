Москалькова: вопрос возвращения Бута и Ярошенко обсуждается

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила журналистам, что вопрос возвращения осуждённых в США россиян Виктора Бута и Константина Ярошенко домой обсуждается.

«Обсуждается вопрос возвращения Ярошенко и Бута. Вопрос держится в режиме конфиденциальности, переговоры не закончены. Я держу связь с адвокатом Ярошенко, с родными, и они просили подробности не говорить, потому что пока вопрос до конца ещё не решён», — приводит РИА Новости слова Москальковой.

Она выразила надежду, «что эта гуманитарная миссия завершится».

Ранее адвокат Бута и Ярошенко Алексей Тарасов заявил, что их могут обменять на нескольких осуждённых в России американцев.