Адвокат Бута и Ярошенко оценил возможные варианты обмена россиян
- АГН «Москва»
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«Когда мы говорим о передаче россиян, вовсе необязательно, что это передача один на один или что это исключительно будет Пол Уилан», — сказал он «Известиям».
По словам Тарасова, в российском МИД говорили, что Россия готова обменять Бута и Ярошенко на находящихся в заключении американцев.
«В российских тюрьмах сейчас больше одного американца, то есть это может быть обмен несколькими заключёнными», — уточнил адвокат.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала возможный обмен осуждённого в России за шпионаж американца Пола Уилана на осуждённых в США Бута или Ярошенко.