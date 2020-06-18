Адвокат Бута и Ярошенко оценил возможные варианты обмена россиян

Осуждённых в США граждан России Константина Ярошенко и Виктора Бута могут обменять на нескольких осуждённых в России американцев. Об этом заявил адвокат россиян Алексей Тарасов.

«Когда мы говорим о передаче россиян, вовсе необязательно, что это передача один на один или что это исключительно будет Пол Уилан», — сказал он «Известиям».

По словам Тарасова, в российском МИД говорили, что Россия готова обменять Бута и Ярошенко на находящихся в заключении американцев.

«В российских тюрьмах сейчас больше одного американца, то есть это может быть обмен несколькими заключёнными», — уточнил адвокат.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала возможный обмен осуждённого в России за шпионаж американца Пола Уилана на осуждённых в США Бута или Ярошенко.