Захарова прокомментировала возможность обмена Уилана

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE» прокомментировала возможный обмен осуждённого в России за шпионаж американца Пола Уилана на осуждённых в США россиян Виктора Бута или Константина Ярошенко.

«Для этого есть соответствующие межгосударственные механизмы, которые задействуются в случае, если есть соответствующее стремление, желание. Это юридическая сторона, она существует. Дальше мы пока поставим многоточие», — сказала Захарова.

Захарова также призвала не сравнивать дело Уилана с ситуацией осуждённых в США россиян.

По её словам, «в отличие от российских граждан, господин Уилан получал всю необходимую медицинскую помощь в срок и без издевательств».

15 июня Мосгорсуд приговорил Уилана к 16 годам колонии строгого режима. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что возмущён приговором американцу, и призвал немедленно его освободить.