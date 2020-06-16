Захарова прокомментировала возможность обмена Уилана

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE» прокомментировала возможный обмен осуждённого в России за шпионаж американца Пола Уилана на осуждённых в США россиян Виктора Бута или Константина Ярошенко.
Захарова прокомментировала возможность обмена Уилана
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«Для этого есть соответствующие межгосударственные механизмы, которые задействуются в случае, если есть соответствующее стремление, желание. Это юридическая сторона, она существует. Дальше мы пока поставим многоточие», — сказала Захарова.

Захарова также призвала не сравнивать дело Уилана с ситуацией осуждённых в США россиян. 

По её словам, «в отличие от российских граждан, господин Уилан получал всю необходимую медицинскую помощь в срок и без издевательств».

15 июня Мосгорсуд приговорил Уилана к 16 годам колонии строгого режима. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что возмущён приговором американцу, и призвал немедленно его освободить.

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