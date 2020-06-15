Помпео возмутился приговором Уилану

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Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что возмущён приговором американцу Полу Уилану за шпионаж против России, и призвал немедленно его освободить.
Помпео возмутился приговором Уилану
  • Reuters

«Возмущён сегодняшним решением российского суда приговорить гражданина США Пола Уилана на основании тайного судебного разбирательства», — написал глава внешнеполитического ведомства в Twitter.

По его мнению, «обращение российских властей с Уиланом продолжает вызывать ужас».

Как отметил Помпео, Соединённые Штаты требуют немедленного освобождения своего гражданина.

Ранее американский посол в России Джон Салливан также выразил разочарование и возмущение решением суда.

15 июня Мосгорсуд приговорил Уилана к 16 годам колонии строгого режима.

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