Помпео возмутился приговором Уилану
- Reuters
«Возмущён сегодняшним решением российского суда приговорить гражданина США Пола Уилана на основании тайного судебного разбирательства», — написал глава внешнеполитического ведомства в Twitter.
По его мнению, «обращение российских властей с Уиланом продолжает вызывать ужас».
Как отметил Помпео, Соединённые Штаты требуют немедленного освобождения своего гражданина.
Ранее американский посол в России Джон Салливан также выразил разочарование и возмущение решением суда.
15 июня Мосгорсуд приговорил Уилана к 16 годам колонии строгого режима.