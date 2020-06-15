Глава МИД Британии разочарован приговором Полу Уилану
- Reuters
«Я глубоко разочарован сегодняшним вердиктом и приговором Полу Уилану. У меня есть серьёзные сомнения относительно судебного процесса», — приводит его слова Форин Офис.
Рааб отметил что Британия продолжит оказывать на российские власти давление, чтобы «основные права Уилана, включая право на справедливый суд и апелляцию, уважались».
15 июня Мосгорсуд приговорил Уилана к 16 годам колонии строгого режима.
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что возмущён приговором американцу, и призвал немедленно его освободить.
Американский посол в России Джон Салливан также выразил разочарование и возмущение решением суда.