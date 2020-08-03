Супруга Бута попросила посольство помочь ей связаться с мужем

Супруга осуждённого в США россиянина Виктора Бута Алла попросила российское посольство в Соединённых Штатах помочь ей связаться с мужем, поскольку с ним пропала связь. Об этом сообщил ТАСС.

По словам Аллы Бут, она последний раз разговаривала с супругом более недели назад.

«Сейчас связь с ним пропала, хотя правилами распорядка тюрьмы «Марион» в штате Иллинойс, где он находится, родственникам разрешено созваниваться с осуждённым дважды в неделю», — рассказала Алла Бут.

Она добавила, что условия содержания Виктора Бута ухудшились после того, как в тюрьму города Марион были направлены 35 заключённых из Чикаго, больных коронавирусом.

«Всех стали гораздо реже выпускать в душ или на прогулки», — рассказала россиянка.

В июне уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала, что вопрос возвращения осуждённых в США россиян Виктора Бута и Константина Ярошенко домой обсуждается.