В Совфеде оценили штраф «Газпрому» из-за «Северного потока — 2»

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Полина Полетаева
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT оценил сообщение о том, что польский антимонопольный регулятор UOKiK оштрафовал «Газпром» за «нежелание сотрудничать» с ним по расследованию в отношении «Северного потока — 2».

«Вообще непонятно с какого перепуга Польша, которая вообще не имеет отношения к «Газпрому» и «Северному потоку – 2», поскольку он не проходит в её территориальных водах, предъявляет претензии», — сказал Джабаров.

По мнению сенатора, «налицо недобросовестная конкуренция».

«Это попытка любым способом сорвать строительство «Северного потока — 2» и оставить транзит через территорию Украины в Польшу», — заключил он.

Ранее стало известно, что польский регулятор оштрафовал «Газпром» из-за «Северного потока — 2».

Как отмечается, сумма штрафа составила 213 млн злотых ($57 млн).

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