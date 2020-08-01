Жителей Малайзии обязали носить маски в общественных местах

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Власти Малайзии обязали жителей с 1 августа носить защитные маски в общественных местах, нарушители будут оштрафованы.

Об этом заявил старший министр, министр обороны Исмаил Сабри Якоб.

«По мере постепенного снятия социально-экономических ограничений число новых случаев заражения коронавируса растёт», — цитирует его ТАСС.

Как подчёркивает агентство, ранее в Малайзии маски были обязательны только для работников медицинских и аналогичных учреждений.

Ранее власти Таиланда продлили режим чрезвычайного положения, введённый в стране из-за пандемии, до 31 августа.

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