Жителей Малайзии обязали носить маски в общественных местах
Об этом заявил старший министр, министр обороны Исмаил Сабри Якоб.
«По мере постепенного снятия социально-экономических ограничений число новых случаев заражения коронавируса растёт», — цитирует его ТАСС.
Как подчёркивает агентство, ранее в Малайзии маски были обязательны только для работников медицинских и аналогичных учреждений.
Ранее власти Таиланда продлили режим чрезвычайного положения, введённый в стране из-за пандемии, до 31 августа.